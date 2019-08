Eleitores de Macri marcham em apoio à sua reeleição na Argentina

Milhares de pessoas foram às ruas neste sábado em Buenos Aires manifestar apoio à reeleição do presidente Mauricio Macri nas eleições de 27 de Outubro, depois de ter sofrido um revés nas primárias de 11 de Agosto, quando obteve 32% dos votos.

Com bandeiras argentinas, escreve a AFP, os manifestantes se reuniram no Obelisco portenho e caminharam até a histórica Praça de Maio com frases de apoio ao liberal Macri, que enfrenta seu momento político mais difícil, em meio à recessão económica e à instabilidade financeira.

A manifestação, organizada pelas redes sociais, acontece depois do revés eleitoral nas eleições primárias, favoráveis a seu principal rival político, o peronista de centro-esquerda Alberto Fernández, que obteve mais de 47% dos votos.

O resultado deixou Fernández como favorito e com a possibilidade de vencer no primeiro turno, para o que são necessários 45% dos votos ou 40% e uma diferença de pelo menos dez pontos sobre o segundo mais votado.

Fernández tem como candidata a vice-presidente a ex-chefe de Estado Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).