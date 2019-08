Colômbia pede recursos à comunidade internacional para preservar a Amazônia

O presidente colombiano, Iván Duque, fala à imprensa durante coletiva em visita de uma delegação do Conselho de Segurança da ONU a Bogotá, 12 de Julho de 2019 (AFP / Juan BARRETO)

O presidente da Colômbia, Iván Duque, pediu neste sábado recursos à comunidade internacional para preservar a Amazônia, afectada por crescentes incêndios florestais.

“Quero (…) fazer um chamado à comunidade internacional para que entenda que não é somente com discursos, mas que também se requerem recursos e apoio científico para a preservação de nosso pulmão amazónico”, disse o presidente num evento público na cidade de Cali (sudoeste), citado pela AFP.

Depois de conversar por telefone com o presidente Jair Bolsonaro, Duque informou que os fundos também servirão para enfrentar o crime transnacional associado ao tráfico de espécies no “pulmão do mundo”.

Ele também disse que solicitará aos países que compartilham a Amazónia que adoptem uma “declaração conjunta” para resguardar a biodiversidade da maior floresta tropical do planeta.

A Colômbia não foi afectada até o momento pelas chamas, e compartilha a Amazónia com Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Equador.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre quinta e sexta-feira foram registados um total de 1.663 incêndios no país, o que motivou o envio de tropas à zona para combater o fogo.