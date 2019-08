Viana: Criminalidade em alta no bairro Belo Horizonte

Os munícipes do bairro Belo Horizonte, distrito do Kikuxi, município de Viana, estão agastados com o índice de delinquência que assola Àquela parcela do município satélite.

Segundo Ana Luísa António dos Santos, o pico da criminalidade teve maior tom depois do assassinato de um segurança no ano de 2017.

De acordo com a entrevistada, bandidos munidos com arma de fogo asfixiaram o malogrado e levaram a arma do mesmo.

“Às noites tem sido melindrosas para nós, somos obrigados a dormir às 18h00”, lamentou.

Camosso da Silva, morador do bairro, disse que os níveis de delinquência aumentam dia-a-dia por causa do surgimento de um grupo de pessoas que fazem a venda de estupefacientes, o que resultou no surgimento de um grupo de malfeitores denominados “Os colombias”, apontados como principais consumidores. De acordo com o mesmo, os meliantes têm idades compreendidas entre 32, 16 e 14 anos de idade.

A falta de patrulhamento, obras abandonadas e falta de iluminação, por exemplo, são apontadas como principais causas dos crimes.

Comandante municipal reúne com a comunidade

Em entrevista exclusiva ao Portal de Angola, o comandante municipal de Viana, Roque Silva, depois de auscultar os munícipes do bairro Belo Horizonte, fez saber que o balanço do encontro é positivo, “na medida em que foram apresentados problemas e soluções”, disse. Segundo a autoridade, a prevenção da criminalidade tem dois aspectos fundamentais que são, a prevenção primária, que deve ser feita por todos os cidadãos e a fase secundária que deve ser feita pela corporação.

Por outra, Roque Silva fez saber que as denúncias e participações dos populares são aspectos fundamentais para a operação da polícia, porque é através delas que “medimos o grau de crime numa certa comunidade”, ressaltou.

Quanto a implementação de uma esquadra na zona, o oficial disse que não há um horizonte temporal para a construção, visto que ainda não existe um espaço para a implementação.