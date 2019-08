Trump chama presidente chinês de ‘inimigo’

Sputnik

As tensões nas relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo continuam, fazendo com que o presidente dos EUA Donald Trump já não se refira ao presidente chinês Xi Jinping como “amigo”, chamando-o agora de “inimigo”.

Ontem (23) Donald Trump colocou uma pergunta no seu Twitter, comparando o presidente Xi Jinping com o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.

Como de costume, a Reserva Federal não fez nada! É incrível que eles possam ‘falar’ sem saber ou perguntar o que estou fazendo, o que será anunciado em breve. Temos um dólar muito forte e uma Reserva Federal muito fraca. Eu vou trabalhar ‘magnificamente’ com os dois, e os EUA vão fazer grande….

A minha pergunta é, quem é o nosso maior inimigo, Jay Powell ou o presidente Xi?

A mensagem apareceu logo depois de a China anunciar que irá impor novas tarifas de 5% – 10% às mercadorias estadunidenses, avaliadas em USD 75 biliões e restabelecer os impostos sobre os carros americanos. No entanto, antes desta decisão da China, Trump tinha anunciado que a Casa Branca aumentaria as tarifas já existentes de 25% para 30% aplicadas a produtos chineses avaliados em USD 250 biliões, a partir de 1 de outubro.

A partir de 1 de setembro, será implementado outro aumento de tarifas de 10% para 15% em relação a produtos chineses avaliados em USD 300 biliões.

O tweet de Trump visou o chefe do banco central dos EUA, que foi indicado para o cargo pelo próprio Donald Trump. Contudo os comentários também mostram que as relações pessoais do presidente dos EUA com Xi Jinping estão se deteriorando.