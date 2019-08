“TI-SHOW” cria projecto para ajudar jovens em conflito com a lei

“TI-SHOW” é um projecto solidário criado em 2002, com o objectivo de ajudar os jovens a deixar o mundo da criminalidade, a partir de um processo de reintegração social, segundo informou, ontem, o responsável da organização, Ernesto Chongolola, que falava aos microfones da Direcção de Comunicação Institucional e Imprensa.

A parceria com a Polícia Nacional, visa promover laços a todos os níveis e, juntos, combater o índice de criminalidade na capital, e garantir a ressocialização de pessoas envolvidas em acções criminosas.

Durante a entrevista, Ernesto Chongolola disse que, desde a sua criação, o projecto já conseguiu tirar do mundo da delinquência mais de 100 jovens, e que muitos deles já formaram famílias e trabalham com dignidade.

Uma das vantagens do seu projecto, avançou, é a oportunidade que os jovens têm para mudar de vida e ajudar no desenvolvimento do país.

“É um trabalho árduo, de muita paciência e que requer amor ao próximo. Os jovens recebem formação académica, religiosa, são acompanhados por psicológicos e, graças a Deus, tenho tido grandes benefícios. As famílias têm colaborado, o governo e algumas organizações têm apoiado e muito”, reconheceu o empresário.

Por seu turno, a Directora Adjunta do órgão policial acima referenciado, Engrácia Costa, parabenizou-o pelo seu trabalho e agradeceu em nome da PNA, e garantiu que o projecto se estenderá a nível do país, augurando que os demais empresários seguissem o seu exemplo.

No final, Ernesto Chongolola, apelou aos jovens que vivem no mundo da criminalidade a seguir o seu exemplo, pois as portas estarão sempre abertas.