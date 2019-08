Seul convoca Conselho de Segurança após novo teste de armas de Pyongyang

A Coreia do Norte disparou dois projéteis ao mar a partir da sua costa leste neste sábado, informou a agência de notícias Yonhap, citando o exército sul-coreano.

O Estado Maior conjunto da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte efetuou os disparos na manhã de sábado a partir de Sondok, na Província de Hamgyong do Sul, de acordo com a Yonhap.

De acordo com a Reuters, o Gabinete Presidencial da Coreia do Sul está numa reunião do seu Conselho de Segurança Nacional a respeito do lançamento conduzido pela Coreia do Norte, informou a Presidência em comunicado.