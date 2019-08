Líder de grupo rebelde detido no Sudão do Sul

As autoridades do Estado de Lol, no Sudão do Sul, anunciaram hoje a detenção do general Kuol Athuai, líder do grupo rebelde Frente Unida, que não aderiu ao acordo de paz de 2018 entre o Governo e a oposição armada.

Any Any George, um porta-voz do governo local do Estado de Lol, disse que Athuai foi detido, juntamente com todos os seus guardas, e levado para a base militar de Wun Yiik, de onde serão transferidos para a capital sudanesa, Juba.

O porta-voz acrescentou que, antes da detenção, os rebeldes lançaram um ataque na quinta-feira contra as tropas do Governo na área de Korok ocidental e nos confrontos o comandante do exército Garang Ngnog morreu, além de cinco combatentes rebeldes.

Segundo a Lusa, a Frente Unida do Sudão do Sul foi fundada em abril de 2018 pelo ex-chefe do Estado-Maior do Exército Paul Malong Awan, sancionado por Washington, para fazer frente às políticas do Presidente do país, Salva Kiir.

Em agosto de 2018, Kiir chegou a um acordo de paz com a maioria das fações opositoras armadas, em primeiro lugar com a do seu antigo vice-presidente Riek Machar, mas a aplicação do acordo está a ser “lenta e complicada”.