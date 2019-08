Domingos Simões Pereira é candidato do PAIGC para as presidenciais

Domingos Simões Pereira teve a maioria dos votos dos membros do Comité Central do partido, derrotando os seus oponentes nas primárias, nomeadamente, Manuel Serifo Nhamadjo, antigo Presidente de Transição, entre 2012 a 2014, Cipriano Cassama, actual Líder do Parlamento, Francisco Benante, que já foi Presidente do Parlamento e do próprio PAIGC e Mário Lopes da Rosa, ex ministro dos Negócios Estrangeiros.

O líder do PAIGC, escreve a VOA, concorre, assim, as presidenciais pelo partido, em consequência da decisão do Presidente da República, José Mário Vaz, em recusar nomeá-lo ao posto do primeiro-ministro, conforme os resultados eleitorais das legislativas de Março passado.

Domingos Simões Pereira venceu com uma larga vantagem nas primárias sobre os seus adversários, com 242 votos a favor, contra 65 de Cipriano Cassama, 3 de Manuel Serifo Nhamadjo, que por sinal não é membro do Comité Central, 2 de Mário Lopes da Rosa e Francisco Benante não teve sorte de obter nenhum voto a favor, isto num universo de 312 votantes.

Com este resultado, resultante da votação do Comité Central do PAIGC, composto por 351 membros, Domingos Simões Pereira viu assim aberta a possibilidade de ser o próximo presidente da República, tendo em conta os votos obtidos nas legislativas passadas, estimados em 212 mil e 148 votos, no total de pouco mais de 700 mil inscritos.