SIC trabalha na captura de assassino de motorista

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) está a trabalhar para localizar e deter os quatro meliantes que, na quarta-feira, assassinaram a tiro um motorista de uma carrinha e roubaram uma pasta, que supostamente continha valores monetários, cujos montantes são desconhecidos, escreve o JA.

Na imagem que corre nas redes sociais, filmada por um cidadão não identificado, pode-se observar os quatro indivíduos, em duas motorizadas, a assaltarem uma carrinha, de cor branca, dois dos quais dispararam contra o motorista mortalmente e meteram-se em fuga, fazendo vários disparos para abrir caminho.

O caso, segundo informações recolhidas, ocorreu por volta das 15 horas de quarta-feira. Os quatro indivíduos bloquearam a carrinha Dina à saída da rua dos Comandos, que dá acesso à Estrada de Catete, nas imediações dos prédios da ex-Filda, depois da passagem de nível.

O assalto concorrido com homicídio voluntário foi realizado de forma muito rápida, como se de um filme se tratasse, situação que deixou os transeuntes em pânico. Os assaltos espectaculares levantam a velha questão da problemática da segurança pública em Luanda, onde há registos da Polícia de ocorrência de vários crimes diários.

Manuel Afonso e Joaquina Lázaro, residentes em Viana, estão preocupados com a segurança em Luanda, alegando que se sentem desprotegidos e com medo de andar pela cidade.

O chefe das Operações do Serviço de Investigação Criminal (SIC Geral), comissário Amaro Neto, disse à imprensa que estão a ser feitas diligências para a captura dos autores do crime.

Amaro Neto recusou-se a fornecer mais detalhes sobre o assunto para não atrapalhar as investigações em curso.