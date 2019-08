Angop

A província do Zaire necessita de duas mil novas salas de aula para atender a demanda existente no subsistema de ensino geral, revelou nesta sexta-feira, em Mbanza Kongo, o chefe de gabinete provincial da Educação, José Luís Amélia.

O responsável disse serem ainda necessários dois mil professores, para se juntarem aos actuais quatro mil e 592 docentes, frisando que à região foi atribuída uma quota de mil vagas para o próximo concurso público de ingresso.

Um universo de 156 mil e 276 alunos frequenta o presente ano lectivo na província, que conta com duas mil 273 salas de aula.

Por outro lado, José Luís Amélia informou que o sector trabalha na unificação das direcções de algumas escolas com poucos alunos. “Queremos reagrupar os estabelecimentos de ensino com poucas salas de aula, para que tenham uma única direcção, sobretudo as do ensino primário”, reforçou.

A província do Zaire conta com uma população estimada em 594 mil e 428 habitantes.