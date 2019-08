Polícia pune efectivos envolvidos na prática de extorsão

Polícia vai substituir agentes de trânsito para acabar com a "gasosa" (Rede Angola)

O Delegado Provincial do Interior e Comandante da Polícia Nacional de Malanje, comissário António José Bernardo, anunciou hoje, sexta-feira, a apresentação, nos próximos dias, de agentes envolvidos em acções de extorsão a cidadãos indefesos.

O responsável, que falava na abertura da segunda fase de Preparação Combativa e Patriótica dos Órgãos do Interior, avança Angop, não revelou o número de implicados, mas referiu que são maioritariamente da Unidade de Trânsito e da Ordem Pública, que tiravam proveito da farda para intimidar os cidadãos a “soltar” as chamadas gasosas.

Realçou que essas atitudes põem em causa a autoridade da Polícia Nacional e concorrem para a descredibilização do órgão junto da população, razão pela qual serão responsabilizados criminalmente.

Apesar de reconheceu as dificuldades sociais por que passam os efectivos, António Bernardo afirmou, no entanto, que não justificam os actos de usurpação de bens da população, reiterando que só ficará na Polícia quem adoptar comportamentos condizentes com a lei.

Nesta perspectiva, encorajou os agentes da Polícia Nacional a assumirem-se como defensores da ordem e tranquilidade, devendo, entretanto, colocar as suas capacidades ao serviço das pessoas e da paz social.

Sublinhou que o bom polícia é aquele que sabe revelar indícios e interpretar comportamentos e que está preocupado com a segurança das pessoas e seus bens, tendo acrescentando que a corporação está a conjugar cada vez mais esforços para que os órgãos policiais estejam sempre ao serviço dos cidadãos.

Com a participação de 700 efectivos afectos a distintos órgãos da Delegação Provincial do Ministério do Interior, a segunda fase de Preparação Combativa e Patriótica terá duração de três meses.

Durante o evento serão abordadas matérias como planeamento operacional, processo de decisão militar, organização de unidades, técnica policial, táctica fronteiriça, policiamento comunitário, ética policial, entre outras.