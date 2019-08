Odebrecht: Justiça mantém prisão domiciliar de ex-presidente peruano

A Justiça peruana negou nesta sexta-feira (23) a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, acusado de violar a proibição de receber políticos investigados no escândalo da Odebrecht.

Kuczynski, 80 anos, segundo a AFP, não aparece em público há quatro meses, desde que foi colocado em prisão domiciliar por 36 meses, enquanto estava a ser investigado pelo caso da construtora brasileira.

Segundo a Promotoria, Kuczynski não respeitou a proibição de se comunicar com testemunhas envolvidas em todas as investigações decorrentes do escândalo da Odebrecht, entre outras supostas violações.

A medida judicial também incluía “a proibição de realizar actividade política directa e indirectamente”.