Futsal: Campeões em título apuram-se à final feminina e masculina

O 4 de Junho do Huambo, campeão nacional em feminino, perdeu por 4-3, no pavilhão Osvaldo Serra Van-Dúnen, nesta cidade, diante da Clínica Sagrada Esperança de Luanda (DR)

A formação feminina do 4 de Junho do Huambo, campeã em título, e a Coprat de Luanda, detentora do troféu em masculino, apuraram-se hoje, quinta-feira, à final dos respectivos campeonatos nacionais de sénior, que decorrem desde sábado, nesta região do planalto central.

Na final, escreve Angop, marcada para sábado, o 4 de Junho vai disputar o troféu com o Exército, campeão da edição passada, e a Coprat, igualmente vencedora da última edição nesta categoria, terá pela frente a RNT.

Para atingir a final, o 4 de Junho derrotou o Cafa BCA3 do Namibe, por 4-1, ao passo que o Exército teve de esforçar-se para eliminar a Clínica Sagrada Esperança, ambas da capital, vencendo por 3-2.

Em masculino, o Coprat deixou pelo caminho, por 4-1, o MS de Benguela, enquanto a RNT, no reeditar da meia-final passada, suplantou, à tangente, a Marinha de Luanda, com quem tinha perdido no campeonato passado, por 4-2.

Assim sendo, a Clínica Sagrada Esperança de Luanda e a Cafa BCA3 do Namibe vão disputar o 3º lugar deste 19º campeonato sénior feminimo, tal como a Marinha de Luanda e o MS de Benguela o farão para o 24º campeonato sénior masculino.

Na prova em feminino a fase de grupos contou com a participação de 12 equipas e em masculino 16.