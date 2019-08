Detidos proprietários de agências de viagens

Dois cidadãos nacionais, proprietários de duas agências de viagens, foram detidos há dias, em Luanda, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC Geral), por falsificarem vários documentos para obtenção de vistos de saída a partir de várias missões consulares, avança o JA.

O director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal, subcomissário Tomás Agostinho, informou, em conferência de imprensa, que os acusados cobravam, por cada pedido de visto, 300 a 500 mil kwanzas.

Tomás Agostinho disse que o trabalho operativo feito nestas agências de viagens resultou na apreensão de 21 computadores de mesa, um portátil, 19 impressoras, duas máquinas fotográficas e 60 passaportes.

Foram ainda apreendidos 10 cartões de vacina internacional e 12 processos individuais de cidadãos para obtenção de vistos.

Por outro lado, o subcomissário esclareceu que o SIC deteve dois cidadãos, de 33 e 51 anos, um deles residente na província de Cabinda e outro na República do Congo-Brazzaville, por crime de associação criminosa e chantagem a vários cidadãos para extorquir dinheiro.

Os acusados, segundo Tomás Agostinho, criaram uma página no Facebook, com falso perfil, de modo a atrair, sobretudo, dirigentes e empresários de renome. Acrescentou que, para obterem retorno favorável, os acusados enviavam imagens íntimas da suposta jovem do perfil simulado, solicitando que estes enviassem também as suas.

Com as imagens íntimas, os supostos marginais faziam chantagem, pedindo a cada uma das vítimas 20 milhões de

kwanzas. Uma das vítimas chegou a transferir quatro milhões e 800 mil kwanzas. A partir desta operação bancária foi possível localizar os burladores e, consequentemente, a sua detenção.

O SIC desmantelou ainda duas redes de marginais, compostos por cinco e três elementos, denominadas “Os Yong Dance” e “Os Love”, este último grupo dedicava-se ao furto e roubo de viaturas em Viana.