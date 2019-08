Comité Permanente da UNITA aprova regulamento do XIII Congresso Ordinário

O Comité Permanente da Comissão Política da UNITA já aprovou os regulamentos que vão guiar o funcionamento das comissões e subcomissões preparatórias do XIII Congresso Ordinário a decorrer de 13 a 15 de Novembro de 2019, em Luanda.

“Com aprovação dos regulamentos, estão criadas condições para a realização do XIII Congresso Ordinário. Neste momento, estamos à espera da formalização das candidaturas que vão acontecer entre 16 e 30 de Setembro”, disse ao NJOnline uma fonte da comissão organizadora.

De acordo com a mesma fonte, o conclave será composto por mais de 2.000 delegados provenientes de todas as províncias do País e do exterior.

“É um congresso aguardado com muita expectativa, numa altura em que o partido está a trabalhar seriamente para participar com êxito nas próximas eleições autárquicas que terão lugar no próximo ano”, referiu.

De salientar que os preparativos e a realização do XIII Congresso Ordinário da UNITA estão assegurados pelas comissões Organizadora, dos Assuntos Políticos, dos Assuntos Estatutários, Administrativa, dos Assuntos Estatutários e Jurídicos, das Infra-estruturas, de Auditoria, de Mandato, Comissão Eleitoral, de Programação Ética e Decoro e de Asseguramento.

Ontem, o secretário-geral da UNITA, Franco Marcolino Nhany, reconheceu que a preparação do XIII Congresso Ordinário do partido não será uma tarefa fácil e pediu habilidade em prevenir problemas, criatividade e bom relacionamento com as pessoas.

Uma fonte da UNITA, confidenciou ao NJOnline que no seio do partido existe a convicção, com maior ou menor intensidade de que Pedro Catchiungo, Abílio Kamalata “Numa” e Lukamba Gato são também fortes possibilidades de surgirem como candidatos à liderança da UNITA, depois de o líder do seu grupo parlamentar, Adalberto da Costa Júnior, já ter anunciado a sua candidatura ao cargo, numa reunião da Comissão Permanente.

O actual presidente da UNITA, Isaías Samakuva, não confirmou a recandidatura ao cargo que ocupa desde 2003, mas não garantiu ainda que não vai ser candidato a mais um mandato.