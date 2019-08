O Centro de Integridade Pública (CIP) lamenta que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) ainda não tenha respondido ao seu pedido para financiar uma auditoria aos resultados do recenseamento eleitoral na província de Gaza, (DR)

CNE ignora pedido do CIP para a análise do registo eleitoral de Gaza

VOA | Ramos Miguel

O Centro de Integridade Pública (CIP) lamenta que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) ainda não tenha respondido ao seu pedido para financiar uma auditoria aos resultados do recenseamento eleitoral na província de Gaza, sul de Moçambique, e avisa que se isso não for feito, vai pôr em causa todo o processo eleitoral.

Em carta enviada à CNE no passado dia 12, em que manifesta a disponibilidade para financiar essa auditoria, o CIP pede o acesso à base completa de dados dos eleitores inscritos em Gaza, para analisar a disparidade existente entre os números da Comissão Nacional de Eleitores e os do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Segundo o CIP, o INE diz ter recenseado, em Gaza, 836. 581 cidadãos em idade eleitoral, e os órgãos eleitorais afirmam que o número de pessoas inscritas é de 1. 166. 011, uma diferença de 329.430 eleitores.

“A CNE ainda não respondeu ao nosso pedido”, lamentou Borges Nhamir, do pelouro de eleições no CIP.

A uma pergunta da VOA se não está a ficar tarde para se fazer esse trabalho, uma vez que falta muito pouco tempo para as as eleições, Nhamir respondeu que “nunca é tarde”.

“Nunca é tarde para realizar a auditoria, porque é uma questão de esclarecimento de números essenciais, que se não forem esclarecidos vão pôr em causa todo o processo eleitoral”, destacou o investigador do CIP.

O porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, agradeceu o interesse do CIP em apoiar o processo eleitoral, sublinhando acreditar que, “independentemente da resposta que o CIP for a receber, não irá desistir da ideia de financiar as eleições, tal como o fazem outras organizações da sociedade civil”.