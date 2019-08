Angola e São Tomé e Príncipe avaliam cooperação

Angop

O Presidente da República, João Lourenço, avaliou nesta sexta-feira, em Luanda, com o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, as “históricas” relações de cooperação entre os dois países.

Em declarações à imprensa, no final de um encontro privado, no âmbito da visita de 48 horas a Angola, Jorge Bom Jesus disse haver interesses comuns na cooperação, com realce para a exploração petrolífera, em São Tomé e Príncipe.

Lembrou que a petrolífera angolana SONANGOL explora, neste momento, vários blocos na Zona Económica Exclusiva são-tomense.

Jorge Bom Jesus felicitou o Presidente João Lourenço pelos bons ofícios na prevenção de conflitos e preservação da paz em África, tendo destacado a mediação, no encontro de quarta-feira, em Luanda, para a pacificação das relações entre o Rwanda e o Uganda.

Jorge Bom Jesus afirmou que o encontro servir, também, para a concertação política e diplomática sobre dossiers mundiais, como o de alterações climáticas e das reformas nas Nações Unidas.

Primeiro-ministro desde Novembro de 2018, Jorge Bom Jesus já visitou Angola em Fevereiro deste ano, no quadro do reforço da cooperação entre os dois países.

Angola e São Tomé e Príncipe rubricaram, em 1995, um acordo de Protecção Recíproca de Investimentos, com vista à criação de condições favoráveis para estimular as iniciativas privadas e intensificar a cooperação económica entre os dois Estados.

No quadro dessa parceria, alguns investimentos angolanos foram realizados em São Tomé e Príncipe, entre os quais a compra, em 1990, da fábrica de cerveja Rosema, através de um investimento conseguido, via concurso público internacional, pelo empresário Melo Xavier.

Os dois países, que cooperam nos domínios político, diplomático e económico, são membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).