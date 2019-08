Tuberculose vitima 14 crianças no primeiro semestre

Catorze crianças menores de 15 anos de idade morreram no primeiro semestre do ano em curso na província do Cuanza Norte, vítimas de tuberculose.

Durante o primeiro semestre do ano em curso as autoridades sanitárias do Cuanza Norte registaram 875 novos casos de tuberculose, 111 dos quais diagnosticados em menores de 15 anos, que resultaram em 14 óbitos.

Em declarações à Angop hoje, quinta-feira, à margem de um seminário de capacitação de técnicos da saúde no âmbito do programa de combate à tuberculose, responsável do departamento provincial de saúde pública, Cruz Domingos Manuel, comparativamente ao período homólogo de 2018 constatou-se um aumento de 199 novos casos de infecção com o bacilo de cock e de 14 óbitos.

O actual índice de contágio na província está cifrado em 12 por cento.

Sem avançar as localidades da província com maior taxa de contaminação, Cruz Manuel asseverou que o programa de combate à tuberculose está a ser implementado em sete dos dez municípios, com excepção de Ngonguembo, Quiculungo e Banga.

O responsável apontou as deficientes condições sociais e de habitabilidade de um grande número de famílias, sobretudo da zona rural, o débil saneamento básico, a má-nutrição e a falta de cuidados dos adultos enfermos como principais factores do alastramento da enfermidade nas comunidades.

No âmbito do programa de extensão do combate à tuberculose, a província recebeu novos equipamentos de diagnóstico e tratamento da doença, ente os quais laboratórios e microscópios, que serão distribuídos as diversas unidades sanitárias.

Devido a distância em que se encontram as unidades sanitárias que tratam da doença, muitos pacientes não terminam o tratamento e a medicação, facto que contribui para a resistência do vírus bacilo de cock e surgimento de novos casos nas comunidades.