Primeiro-ministro são-tomense trabalha em Luanda

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, chegou na manhã desta quinta-feira (22) a Luanda, para uma visita de trabalho a Angola, no âmbito do reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois países, escreve a Angop.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o chefe do governo são-tomense, que não prestou declarações à imprensa, foi recebido pelo secretário de Estado da Cooperação, Domingos Vieira Lopes, em representação do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto.

Jorge Bom Jesus, que realiza, este ano, a sua segunda visita de trabalho a Angola, será recebido, em audiência, pelo Presidente da República, João Lourenço.

Na sua última visita, em Fevereiro, também foi recebido no Palácio Presidencial pelo estadista angolano, a quem manifestou o interesse em estabelecer “uma parceria estratégica com vantagens recíprocas e uma nova era de cooperação”.

Manteve ainda encontros separados com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, com a comunidade são-tomense residente em Luanda, e com empresários dos dois países.

Angola e São Tomé e Príncipe rubricaram, em 1995, um acordo de Protecção Recíproca de Investimentos, com vista à criação de condições favoráveis a estimular as iniciativas privadas e intensificar a cooperação económica entre os dois Estados.

Os dois países cooperam nos domínios político, diplomático e económico. São membros das comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).