Meliantes disparam mortalmente contra um cidadão no Cazenga

A Polícia Nacional confirmou as imagens postas a circular nas redes sociais do assalto a uma viatura ocorrido na tarde de quarta-feira, no município do Cazenga, por elementos armados não identificados, tendo culminado com a morte de um cidadão.

Segundo uma nota de imprensa do Comando Provincial da corporação a que a Angop teve acesso hoje (quinta-feira), a vítima, não identificada,atingida com uma bala a queima-roupa na cabeça teve morte imediata.

A acção ocorreu as 17 horas e 30 minutos na intercessão da Avenida dos Comandos e Deolinda Rodrigues.

A imagem de um vídeo, de aproximadamente um minuto, ilustra quatro homens abordo de duas motorizadas a interceptarem uma carrinha, a efectuarem vários disparos e a retirarem uma pasta, que presumivelmente continha valores monetários.

Sem mais pormenores, a polícia afirma que está a fazer diligências no sentido de identificar os autores e detê-los, apelando no entanto que os cidadãos mantenham a calma e confiança na corporação.

Entretanto, testemunhas disseram à Angop que a viatura saia da zona dos armazéns do Hoji ya Henda e foi interpelada antes por outros dois cidadãos a abordo de uma terceira motorizada.

Segundo as testemunhas esta terceira motorizada acabou por fazer a cobertura enquanto os comparsas executavam o assalto.