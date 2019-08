Brasil: Ataque com machado em escola faz sete feridos

As vítimas não ficaram feridas com gravidade. O autor ainda fugiu mas acabou por ser detido pela polícia.

Um adolescente com um machado feriu sete pessoas numa escola de Porto Alegre, no Brasil, segundo o G1. O ataque aconteceu esta quarta-feira e as vítimas, seis alunos e uma professora, não ficaram feridas com gravidade. O agressor, um adolescente, fugiu do local mas foi posteriormente detido pelas autoridades brasileiras.

O ataque ocorreu no Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand e o suspeito, que não é aluno deste estabelecimento de ensino, também atirou um cocktail molotov para uma das salas de aula.

Marco Aurélio Schalmes, da polícia de Charqueadas, contou que o agressor teve acesso à escola por uma entrada nas traseiras e dirigiu-se a uma das salas de aula, o único espaço onde decorreu o ataque.

Um professor de Educação Física terá percebido o que estava a acontecer, entrou na sala e conseguiu imobilizar momentaneamente o suspeito. Mas o atacante conseguiu soltar-se e fugiu.

As imagens das câmaras de videovigilância da escola permitiram identificar o suspeito, o que ajudou na sua posterior captura.