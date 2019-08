Reino Unido corre risco de “colapso catastrófico”

VOA

Segundo documentos publicados pelo jornal The Sunday Times, o Reino Unido vai enfrentar sérias disrupções se sair da União Europeia, sem um acordo comercial.

O país poderá enfrentar problemas no fornecimento de comida, medicamentos e combustível durante, pelo menos, seis meses, descrevem os documentos vazados.

Segundo o Times, “o dossier oferece um raro vislumbre sobre o plano que o governo está encobrir para evitar um colapso catastrófico na infra-estrutura do país”.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o Reino Unido vai deixar a União Europeia a 31 de Outubro sem um acordo se não for possível renegociar o acordo que a sua antecessora, Theresa May, fez com o bloco.