Filme de realizador luso Pedro Costa premiado no Festival de Locarno

Premiado com prémio máximo Leopardo de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Locarno, o filme Vitalina Varela, do realizador português, Pedro Costa. O filme é para estar em todas as cinematecas do mundo, declarou a presidente do júri, a francesa Catherine Breillat. O prémio de melhor actriz foi para a própria Vitalina Varela.

Não havia dúvida, Vitalina Varela, a nova longa-metragem do realizador português Pedro Costa, escreve a RFI, era a grande favorita, para o Leopardo de Ouro, prémio máximo na competição internacional do Festival Internacional de Cinema de Locarno, no sul da Suíça.

A presidente do júri, a francesa Catherine Breillat, revelou ter havido mesmo unanimidade na concessão desse prémio e disse mais – Vitalina Varela é filme para estar em todas as cinematecas do mundo.

O prémio de melhor actriz foi para a própria Vitalina Varela.

O prémio especial do júri foi para o filme Pa-Go, da Coreia do Sul.

A melhor direcção foi para o francês, Damien Manivel, do filme Les Enfants dIsadora”.

O Brasil também teve seu prémio, com melhor actor para o índio Regis Myrupu, no filme A Febre.