PR vai à Tânzânia para Cimeira da SADC

Presidente João Lourenço recebido com guardas de honra (FOTO: FRANCISCO MIÚDO)

Angop

O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se sexta-feira (16) à cidade de Dar Es Salaam, capital da República Unida da Tanzânia, para participar, de 17 a 18 deste mês, na 39ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da SADC.

O Chefe de Estado far-se-á acompanhar nesta missão, entre outros, pelos ministros das Relações Exteriores, Finanças e da Economia e Planeamento, indica uma nota da Casa Civil.

A Cimeira de Dar Es Salaam está a ser antecedida de reuniões de peritos e do Conselho de Ministros, que fizeram uma avaliação sobre a implementação do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (2015/2020).

Neste capítulo, manifestaram a intenção de fazer a revisão ou a elaboração de um novo projecto, a partir de 2020.

Na capital tanzaniana, o Conselho de Ministros do Bloco Regional já analisou, igualmente, possíveis soluções imediatas para a segurança marítima dos países africanos banhados pelo Oceano Índico e a temática ambiental na região, tendo em conta as alterações climáticas com impacto negativo para alguns países, provocando seca e inundações.

Os ministros vão propor aos líderes da SADC a criação de mecanismos de alerta e emergência, tendo em vista a prevenção desses fenómenos.