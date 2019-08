Unita reitera apelo ao respeito pelas diferenças partidárias

Polícia confirma destruição de património do partido da oposição (DR)

A nova secretária da Unita no município da Caála (Huambo), Deli Chiteculo, reiterou hoje, quinta-feira, o apelo da organização à tolerância e respeito pelas diferenças partidárias, para a consolidação da democracia, da unidade e reconciliação nacionais, bem como da preservação da paz.

Esta posição, escreve Angop, foi reafirmada durante a sua apresentação às autoridades deste município, a 23 quilómetros da cidade do Huambo, em substituição de Lucas Ungulo, que desempenhou as mesmas funções, nos últimos 14 meses.

Realçou que autoridades locais devem trabalhar, em conjunto com os partidos políticos, na promoção da cultura democrática, de unidade e de boa convivência, evitando, deste modo, actos de intolerância política.

Por esta razão, Deli Chiteculo disse que a Unita, enquanto principal partido da oposição em Angola, predispõe-se a cooperar com a administração do município da Caála, no tocante a dinamização dos programas de desenvolvimento económico-social, visando o bem-estar comum.

Na sua intervenção, o administrador adjunto da Caála para área Financeira e Orçamental, Edson Prata, manifestou o interesse e a disponibilidade das autoridades locais em trabalharem, de forma conjunta, com todas as organizações da sociedade civil e partidos com assento Parlamentar, para desenvolver os municípios em todos os domínios.

Nas eleições de 23 de Agosto de 2017, a Unita obteve, nesta na província do Huambo, 212 mil e 858 votos, contra 347 mil e 763 do MPLA (partido no poder Angola), tendo elegido dois deputados.