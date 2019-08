Tiroteio na Filadélfia deixa 6 polícias feridos

Um tiroteio no centro da cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, deixou seis policias feridos nesta quarta-feira, segundo informaram as autoridades locais, escreve a EFE.

Segundo o comissário da polícia de Filadélfia, Richard Ross, a “operação começou mal quase imediatamente” com muitos agentes a terem de “escapar pelas janelas e portas da casa para fugirem das balas”.

De acordo com a Associated Press, seis polícias ficaram logo feridos e tiveram de ser transportados para o hospital. Outros dois foram feitos reféns. O suspeito barricou-se em casa com os agentes e seguiu-se um longo impasse que durou várias horas. Para se ter uma ideia, o tiroteio começou às 16h30 locais (21h30) e prolongou-se noite dentro.

Decorreram negociações com uma equipa SWAT, que conseguiu convencer, após algumas horas, o suspeito a libertar os dois agentes que mantinha reféns. Durante este impasse, parte do campus da Temple University foi encerrado por precaução e várias crianças e funcionários ficaram fechados num jardim de infância perto do local do tiroteio.

A polícia insistiu para que o atirador se entregasse e chegaram a colocá-lo em contacto com o seu advogado para que este o persuadisse a render-se.

Foi já na manhã desta quinta-feira que o sargento da polícia de Filadélfia, Eric Gripp, anunciou que o suspeito se entregou e foi detido pelas autoridades.

Os polícias que ficaram feridos já saíram do hospital. O comissário da polícia de Filadélfia considerou um “milagre” que vários agentes “não tivessem morrido” durante esta operação.