Sul-africana detida em Angola na posse de cocaína

Uma cidadã de nacionalidade sul-africana foi detida, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, na posse de três quilos e 800 gramas de cocaína, quando efectuava o desembarque, na terça-feira, num voo proveniente de São Paulo, Brasil.

Segundo a Polícia Nacional, a acusada dissimuladamente colocou três embalagens em forma de cinta, o que despertou a atenção dos agentes da corporação em serviço na zona de desembarque do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro.

A suposta infractora encontra-se detida e o processo-crime corre os trâmites legais, junto do Ministério Publico para a legalização da detenção.

Fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) disse ao Jornal de Angola que vários cidadãos entre nacionais e estrangeiros foram já detidos pela mesma prática, e muitos chegam ao ponto de colocar a sua saúde em risco, por ingerirem cápsulas com cocaína.

Centenas de pessoas foram já julgados e condenados pelo Tribunal Provincial de Luanda pelo crime de tráfico de drogas e alguns estão a cumprir penas de prisão no Estabelecimento Prisional de Viana.

Um grupo de dez elementos, ainda em fuga, roubaram, há dias, dois telefones, um fio de ouro e um carteira, contendo documentos diversos, pertencente ao cidadão Luciano Dack, de 50 anos.

Segundo a Polícia Nacional, o crime ocorreu por volta das 2h00 da madrugada, numa residência, localizada no Bairro Quintalão do Petro, no Distrito Urbano do Golfe, quando os meliantes, sob ameaça de arma de fogo, surpreenderam a vítima.

Os meliantes, segundo a Polícia Nacional, levaram ainda a quantia de 620 mil kwanzas e meteram-se em fuga.

No Bairro Vila Flor, em Viana, quatro marginais, até ao momento em fuga, roubaram, sob ameaça de arma de fogo do tipo AKM, um gerador de energia eléctrica de uma empresa, tendo sido vítima o cidadão Domingos Dumba, de 58 anos.