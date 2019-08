Ronaldo, Messi e Van Dijk concorrem para o melhor jogador do ano da UEFA

Cristiano Ronaldo faz parte do restrito lote de três jogadores candidatos a Jogador da UEFA na temporada 2019/20, tal como revelou a UEFA esta quinta-feira. O craque português conta com a concorrência do argentino Lionel Messi (Barcelona) e do holandês Virgil Van Dijk (Liverpool).

De acordo com o Desporto ao Minuto, o grande vencedor será divulgado a 29 de agosto, antes do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nessa mesma cerimónia, que decorre na sede da UEFA em Nyon, Suíça, serão também entregues os prémios de Jogadora do Ano da UEFA na época passada e os melhores por posição na última edição da Champions.

A UEFA, entretanto, revelou os nomes que compõem o restante top10.

4.º Alisson (Liverpool/Brasil) – 57 pontos

5.º Sadio Mané (Liverpool/Senegal) – 51

6.º Mohamed Salah (Liverpool/Egito) – 49

7.º Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid/Bélgica) – 38

8.º Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus/Holanda) – 27

8.º Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona/Holanda) – 27

10.º Raheem Sterling (Manchester City/Inglaterra) – 12