Ravinas e desmoronamentos ameaçam isolar zonas periféricas do Uíge

VOA | Moniz Francisco

As inúmeras ravinas e deslizamento de terras que se alastram na superfície terrestre da periferia da cidade do Uíge ameaçam inviabilizar a mobilidade urbana e suburbana da cidade, principalmente agora que se aproxima a época das chuvas.

O cidadão António Gomes avisou que na sua zona a “estrada já está quase a cortar”.

Devido ao facto a estrada estar reduzida a uma só via “aacontecem muitos acidentes, atropelamento de crianças e acidentes entre veículos”, disse Gomes que fez notar que o problema vem do tempo “do ex-governador Paulo Pombolo” .

Preocupação idêntica foi expressa por outro cidadão contactados pela Voz da América

As ravinas que mais preocupam a população residente na periferia da cidade do Uíge são a ravina da rotunda do Songo a que dá acesso ao aeroporto, Rua Industrial para o centro da cidade, do Paco e Benze que já cortou a estrada de acesso à Sonangol e o deslizamento de terra que ameaça cortar a estrada nacional número 120.

O administrador adjunto para área financeira Alcides Gomes disse que o governo local está aguardar por um kit de terraplenagem para estancar as ravinas.

Para o activista social Olavo Castigo será difícil o estancamento das ravinas nesta época chuvosa.

“Deixamos passar o tempo seco e com a época chuvosa vai ser difícil”, disse.

“O governo deve intervir o mais rápido possível porque as ravinas estão a dificultar a movimentação de pessoas e bens” alertou o activista.