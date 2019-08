PR moçambicano visita locais que vão acolher a passagem do Papa

Folha de Maputo

O Presidente da República visitou esta quarta-feira, alguns locais que vão acolher a visita do Papa Francisco, durante a sua passagem pelo país no próimo mês de Setembro.

Filipe Nyusi foi avaliar o grau das obras em curso nos pontos escolhidos para alguns momentos que vão marcar a visita.

O Pavilhão do Maxaquene foi o primeiro ponto da visita de Filipe Nyusi. Neste local, que no dia 5 de Setembro vai acolher o encontro inter-religioso entre o Santo Padre e a juventude, o Chefe de Estado viu o nível das obras, desde as bancadas aos balneários e foi recebendo durante o percurso, algumas explicações do que está a acontecer e o que ainda falta.

Momentos depois, foi a vez do Estádio Nacional do Zimpeto, local que, no dia 6 de Setembro vai acolher a missa papal, Filipe Nyusi, interagiu com os responsáveis pelas obras em perspectiva.

No final manifestou satisfação com o que viu, sobretudo, com as garantias que recebeu de que os dois locais terão todas as condições asseguradas para que dentro de três semanas, tenham as condições condignas para acolher a visita papal.