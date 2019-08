Pequim acusa EUA de estarem envolvidos em ‘actividades criminosas’ em Hong Kong

O Ministério das Relações Exteriores da China declarou que os EUA pactuam com elementos criminosos nos protestos em Hong Kong, escreve a Sputnik.

Tensões entre China e EUA aumentaram recentemente. Após declarações das autoridades americanas, o governo chinês volta a acusar Washington.

“Os políticos dos EUA distorcem os factos e seguem dois pesos e duas medidas, o que já está perto de uma histeria. Eles pactuaram com elementos radicais criminosos e estão insanamente envolvidos em actividades criminosas contra a China em Hong Kong”, declarou o Escritório do Comissário do Ministério das Relações Exteriores da China nesta quinta (15).

Ontem (14), o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu um encontro pessoal com o líder chinês Xi Jiping com o intuito de discutir a actual crise em Hong Kong.

Hong Kong tem sido palco de protestos há meses. Os manifestantes lutam contra um projeto de lei de extradição. Tal lei, se aprovada, permitirá a extradição de suspeitos de Hong Kong para a China continental.

A violência dos protestos tem sido notória. Foram registados numerosos confrontos com a polícia local e agressões. O aeroporto de Hong Kong tornou-se um dos palcos das manifestações. Centenas de voos foram cancelados e confrontos entre manifestantes e passageiros têm sido frequentes.