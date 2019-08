PAT aumenta níveis de aproveitamento escolar

Angop

Os níveis de aproveitamento escolar, nos anos lectivos 2017 e 2018, nos municípios do Chicala Cholohango e Cachiungo, na província do Huambo, registaram aumento de 60 para 90 por cento em relação os anos anteriores, com o auxílio do Projecto de Aprendizagem para Todos (PAT).

No município da Chicala Cholohango, o nível de aproveitamento está situado na ordem dos 85 por cento em relação aos 60/70 por cento dos anos anteriores à implementação do projecto, num universo de 10 escolas abrangidas, 135 professores envolvidos e 3.650 alunos.

Já em Cachiungo estão a beneficiar da acção do projecto 98 professores, de 10 escolas, e mais de 4 mil alunos.

A 3ª fase do projecto, numa iniciativa do Ministério da Educação (MED) em parceria com o Banco Mundial (BM), abrange 18.120 professores em todo o país, sendo 1.341 no Huambo.

De acordo com o responsável da Educação do município do Chicala Cholohango, Manuel Sequesseque, com a entrada em curso do PAT há mudanças substanciais nas competências dos professores, uma realidade constatada nas inspecções periódicas que se realizam nas escolas.

A melhoria, de acordo com o gestor, é resultado da implementação do projecto que visa melhorar os conhecimentos e as competências dos professores, a gestão das escolas e desenvolver um sistema eficaz de avaliação dos alunos.

Já o chefe do Departamento dos Recursos Humanos do Cachiungo, Ernesto Cambala, que falava em representação do administrador municipal, referiu o registo de um rendimento aumentou de 60 por cento para 90 por cento este ano.

Avançou que o município controla 128 escolas, mas que apenas 10 beneficiam do projecto.

O responsável augura a expansão do projecto a outras escolas, tendo em evidência os resultados positivos obtidos.

Durante a 2ª fase, que aconteceu no mês de Maio do ano em curso, 17.045 professores de 842 escolas das 167 Zonas de Influência Pedagógica (ZIP) foram beneficiados.

O Projecto Aprendizagem para Todos (PAT), promovido pelo Ministério da Educação em parceria com o Banco Mundial, visa melhorar os conhecimentos e as competências dos professores, a gestão das escolas e desenvolver um sistema eficaz de avaliação dos alunos.