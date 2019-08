Paramilitares chineses realizam exercícios em toda fronteira de Hong Kong

Hong Kong reuniu-se nesta quinta-feira, 15, para mais manifestações em massa durante o fim-de-semana, enquanto a China adverte contra a interferência estrangeira na crescente crise da cidade, no momento que forças paramilitares do continente realizavam exercícios do outro lado da fronteira.

Na ponte que liga o interior de Hong Kong à crescente cidade de Shenzhen, centenas de Polícias Militares armados realizam exercícios num complexo desportivo que foi amplamente visto como um alerta para os manifestantes em Hong Kong.

A polícia, avança a Reuters, podia ser vista a realizar exercícios de controlo de multidões, e mais de 100 veículos paramilitares pintados de preto enchiam os estacionamentos do estádio.