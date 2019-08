Ministro defende valorização da competência e fim do nepotismo na corporação

O Ministro do Interior, Eugénio César Laborinho, defendeu, hoje, em Luanda, a valorização dos efectivos que demonstram competências no exercício das suas funções, exortando para justiça nas promoções, que devem ser aliadas ao tempo de serviço e competência, “para o fim do nepotismo na Corporação”.

Eugénio Laborinho, escreve a PN na sua página oficial, que se dirigia aos Membros do Conselho Superior do Polícia, no âmbito da visita de auscultação ao Comando Geral da PN, defendeu, igualmente, a aposta na formação dos efectivos, para o êxito da actividade policial. “Se assim não for, não iremos a lado nenhum”, considerou o Ministro.

O titular do Interior considerou, ainda, pertinente a necessidade de uma assistência especializada aos efectivos, que deram o melhor de si ao serviço da Corporação, e hoje se encontram com problemas de saúde.

Para o representante da pasta do Interior, a imagem do Agente deve ser melhorada, e, para tal, avançou, deve haver grande trabalho de moralização do Órgão responsável para o efeito.

Participaram da actividade: Membros do Conselho Superior de Polícia e representantes do MININT.