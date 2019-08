Julgamento de Zenu dos Santos pode começar já em Setembro

José Filomeno dos Santos, estava detido desde setembro sob a acusação de má gestão do Fundo Soberano de Angola (DR)

VOA | João Santa Rita

José Filomeno dos Santos, filho do ex Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, deverá começar a ser julgado já em Setembro ou o mais tardar em Outubro, disse à Voz da América o seu advogado Benja Satula.

O advogado recordou que Filomeno dos Santos enfrenta dois processos, um referente às suas actividades enquanto presidente do Fundo Soberano de Angola e outro referente ao chamado “processo dos 500 milhões” envolvendo uma transferência do Banco Nacional de Angola para Inglaterra.

Quanto ao processo “referente ao Banco Nacional já houve pronúncia, houve um recurso do despacho de pronúncia e já houve um acórdão a responder ao despacho”, disse o advogado.

“A nossa expectativa é que o julgamento deva começar em Setembro, se tanto em Outubro”, acrescentou.

Benja Satula recordou que no caso do Fundo Soberano houve um acordo para a libertação de Jean-Claude Bastos de Morais, sócio de Filomeno dos Santos, pelo que expressou dúvidas de que o processo contra o filho do ex-presidente vá adiante.

Para o advogado o facto de ter sido feito um acordo com um dos arguidos vai requerer “uma engenharia muito grande para que o processo prossiga”.

“É provável que este processo não tenha muito mais para dar em relação ao outro”, acrescentou.