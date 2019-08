Incêndio em creche mata 5 crianças. Três eram filhos de um bombeiro local

Os bombeiros de Erie, na Pensilvânia, viveram, no passado fim de semana, um momento de grande dor, ao acorrer a um incêndio que vitimou três filhos de um dos seus.

Segundo avança o MSN, citado pelo Notícias ao Minuto, o incêndio aconteceu numa casa particular transformada em creche, onde as crianças podiam ficar durante a noite. O alerta foi dado no domingo de manhã e os bombeiros tiraram de dentro da residência cinco menores e um adulto.

Apenas o adulto e um dos menores foram resgatados com vida, tendo a criança morrido depois no hospital.

Três das crianças – duas meninas e um menino – eram filhos de Luther Jones, um bombeiro da corporação de Erie, que os tinha deixado na creche no sábado à noite, por ambos os pais estarem a trabalhar. No momento do incêndio, Luther estava a responder a outro alerta, que acabaria por se revelar falso (mau funcionamento de um alarme de incêndio).

As autoridades indicaram que as cinco crianças que morreram tinham idades compreendidas entre os oito meses e os oito anos de idade, de acordo com a Global News.

“Esta tragédia vai permanecer na memória de todos nós para o resto das nossas vidas, apenas podemos esperar que a comunidade possa um dia recuperar”, escreveu, nas redes sociais, Len Trott, presidente do sindicato dos bombeiros de Erie.

Uma outra corporação de bombeiros está a aceitar donativos para ajudar a família de Luther.