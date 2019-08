Duas pessoas degoladas no Mali

O chefe da aldeia de Ouro-Gondo, no círculo de Bandiagara, no centro do Mali, Hammadoun Housseyni Barry, e o administrador da comuna de Wadouba, no mesmo círculo, Amadou Kassogué, foram degolados, na semana passada por desconhecidos, noticiou quarta-feira, o jornal online maliano “Kibaru”.

Segundo o site informativo que cita várias testemunhas, estas personalidades foram abatidas devido a alegadas suspeições de apoio dado ao Governo maliano na luta contra as milícias armadas implicadas nos conflitos inter-comunitários, nesta parte do país.

O Governo maliano abriu um inquérito a fim de esclarecer este duplo assassinato, indica o site