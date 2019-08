Cidadãos já podem denunciar mau atendimento nas instituições do Estado

Está já a funcionar o sistema para os angolanos denunciarem mau atendimento dos serviços estatais ou enviar qualquer outra reclamação, confirmou a VOA.

Uma funcionaria do centro de denuncias da Inspecção-Geral da Administração de Estado (IGAE) simpaticamente atendeu a nossa chamada após três ligações que fizemos em momentos diferentes.

Segundo a funcionária que não se identificou os serviços de denuncias por agora funcionam apenas das 8 as 16 horas.

Após chamada percebemos que consome o valor normal de uma ligação para rede fixa.

O governo tinha anunciado que os cidadãos podem agora denunciar directamente à Inspecção-Geral da Administração de Estado (IGAE) casos de mau atendimento nos serviços públicos ou enviar qualquer reclamação sempre que se sentirem lesados nos seus direitos.

De acordo com o inspector-geral da Administração do Estado, Sebastião Domingos Gunza, volvidos “sensivelmente dois anos de combate à grande corrupção”, chegou a hora de “lançar mão à luta contra a pequena corrupção” que, segundo disse, “grassa na vida de todos os cidadãos, sem excepção”.

Cidadãos ouvidos pela VOA parecem star divididos quanto á iniciativa mostrando-se alguns satisfeitos e outros céticos pela iniciativa da Inspecção-Geral da Administração de Estado.

“É bem vindo. A população vai adorar e os funcionários já saberão que se se comportarem mal vão ser denunciados”, disse um deles á voz da América

Mas a professora Laura Lemos disse ser importante que os técnicos em serviço no Centro de denúncias da Inspecção-Geral da Administração de Estado (IGAE) tenham o maior sigilo com as fontes para evitar represálias:

“Espero para ver”, disse acrescentando duvidar que pessoas que tenham que testemunhar queiram fazer denuncias.

Para denunciar o cidadão pode ligar para os números 222328140 e 222321250, enviar uma mensagem no endereço: denúncia@igae.gov.ao, ou ainda deixar uma mensagem no site da instituição: www.igae.gov.ao.