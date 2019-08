Avião com destino à Crimeia pega fogo em Moscovo

Sputnik

Um avião que partia da região de Moscovo com destino à Crimeia precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Zhukovsky, nos arredores da capital russa, após uma de suas turbinas pegar fogo.

“Um Airbus A321, que voava de Zhukovsky para Simferopol, fez um pouso forçado depois de descolar próximo à vila de Rybinskoye, nos arredores de Zhukovsky”, disse um porta-voz dos serviços de emergência.

De acordo com informações preliminares, a aeronave teria chegado a sair da pista após ser atingida por um objeto desconhecido. Mas, segundo o Ministério para Situações de Emergência, o princípio de incêndio na turbina foi extinto sem maiores consequências.

Desembarque forçado de um A-321 da Ural Airlines em Zhukovsky. Relatam sobre um bando de pássaros no caminho da descolagem do avião e um incêndio no motor depois de uma colisão com eles. A bordo, há 226 passageiros e 7 tripulantes, todos estão vivos e bem.

​Autoridades disseram que o Airbus transportava mais de 200 pessoas no momento do incidente. Todas foram evacuadas em segurança e sem ferimentos.