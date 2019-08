Aprovadas 26 candidaturas para presidenciais na Tunísia

Vinte e seis candidaturas foram consideradas como válidas para disputar as eleições presidenciais antecipadas na Tunísia agendadas para 15 de Setembro, divulgou a comissão de eleições local, informando ainda que outras 71 candidaturas foram rejeitadas.

As candidaturas rejeitadas poderão ainda recorrer da decisão a partir desta quinta-feira (dia 15 de Agosto), explicou o presidente da comissão de eleições tunisina (ISIE, na sigla em francês), Nabil Baffoun, numa conferência de imprensa, avançando que a lista final de candidatos ao escrutínio presidencial será conhecida a 31 de Agosto.

Entre as candidaturas rejeitadas, avança a Angop, está a do advogado Mounir Baatour, que se apresenta como um defensor dos direitos LGBTI (pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais) embora seja contestado dentro da própria comunidade.

A candidatura presidencial de Mounir Baatour, que assumiu publicamente ser homossexual, seria a primeira de uma pessoa com esta orientação sexual na história da Tunísia e do mundo árabe.

Com a primeira volta das presidenciais agendada para 15 de Setembro, o período de campanha eleitoral vai decorrer entre os dias 02 e 13 do mesmo mês.

Inicialmente prevista para o fim do ano, a eleição presidencial foi antecipada por causa da morte do chefe de Estado tunisino Béji Caïd Essebsi no passado mês de Julho.

O primeiro presidente democraticamente eleito em 2014, três anos após a queda de Zine el Abidine Ben Ali, Béji Caïd Essebsi, de 92 anos, morreu no dia 25 de Julho, alguns meses antes do fim do seu mandato.

O presidente do Parlamento, Mohamed Ennaceur, assegura actualmente a liderança interina do país.

País pioneiro da vaga de protestos que abalou vários países do mundo árabe em 2011, conhecida como “Primavera Árabe”, a Tunísia conseguiu traçar nos últimos anos um caminho para a democratização.

O futuro escrutínio presidencial, bem como as legislativas previstas para o Outono, são encaradas como novos testes a esta jovem democracia.