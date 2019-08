Afrobasket’2019: Moçambique nas “meias-finais”

Selecção feminina moçambicana enfrentou a selecção do Egipto nos quartos-de-final no Afrobasket 2019 (Fiba)

RFI | Lígia ANJOS

A selecção sénior feminina moçambicana derrotou esta quinta-feira, 15 de Agosto, no Dakar Arena, a equipa egípcia por 80-66, num jogo dos quartos-de-final do Afrobasket’2019, que decorre no Senegal.

Depois da passagem pelo Grupo D da 1º fase do Afrobasket, a selecção de Moçambique saltou para os “quartos”, onde afastou as egípcias, que embora tenham perdido as duas partidas que disputaram no Grupo A eliminaram os Camarões e ficam pela fase dos quartos-de-finais.

A equipa moçambicana somou até aqui vitórias com o Quénia (55-39) e Cabo-Verde (60-51 ) para chegar até esta fase decisiva da prova, onde a margem de erro é nula.

Esta noite é a vez da selecção feminina angolana enfrentar as anfitriãs senegalesas, encontro marcado para as 21h00 locais.