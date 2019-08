Trump diz que EUA podem sair da Organização Mundial do Comércio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (13) que o país pode abandonar a Organização Mundial do Comércio (OMC).

O presidente dos EUA disse que a organização prejudica o seu país há anos.

“Vamos sair se for necessário”, Trump disse durante um discurso na cidade de Pittsburgh, citado pela Sputnik. “Eles estão a nos ferrar há anos e isso não vai mais acontecer”.

Trump fez repetidas críticas à Organização Mundial do Comércio e chamou a instituição de uma catástrofe e desastre para os Estados Unidos.

Recentemente, Trump orientou o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, a garantir mudanças na OMC que impediriam que países em desenvolvimento de aproveitar algumas das brechas regulatórias.

A Casa Branca escreveu em um memorando que a China e muitos outros países se denominam países em desenvolvimento, “permitindo-lhes desfrutar dos benefícios que vêm com esse status e buscar compromissos mais fracos do que aqueles feitos por outros membros da OMC”.

Logo após a publicação do memorando, Trump afirmou em um comunicado que a OMC está quebrada quando os países mais ricos do mundo afirmam ser países em desenvolvimento para evitar as regras da OMC e obter tratamento especial.

Em particular, o memorando aponta que sete das dez economias mais ricas do mundo, medidas pelo PIB per capita com base na paridade de poder de compra, afirmam actualmente o status de país em desenvolvimento: Brunei, Hong Kong, Kuwait, Macau, Qatar, Cingapura e os Emirados Árabes Unidos.