RNA anuncia 10 músicos mais queridos

Os cantores Bessa Teixeira, com a música Polombutão, Rui Orlando (Me leva contigo), Gerilson Insrael (Casa Comigo), Preto Show (Pedra), Halison Paixão (Alma Gémea), Jojó Gouveia (Recado), Puto Português (Paciência), Ana Joyce (Destino), Yannick Afro Man (Bakongo) e Cef (É só orar) são os dez finalistas do concurso Top dos Mais Queridos/2019.

O vencedor deste concurso, promovido pela Rádio Nacional de Angola (RNA), sublinha Angop, será anunciado numa gala a decorrer em Setembro deste ano, em Luanda, disse hoje, quarta-feira, à imprensa, a coordenadora do evento, Círia de Castro.

Explicou que na segunda e última fase do concurso, com duração de 45 dias, os finalistas terão as suas canções mais divulgadas em mais de 36 emissoras, com quatro sessões diárias, totalizando uma média de seis mil veiculações, por cada uma das músicas nos canais RNA, para os ouvintes do país poderem escolher o vencedor.

Fez saber que o processo de votação pública será feito através do site: www.topdosmaisqueridos.com, pelo Facebook (Top dos Mais Queridos) ou por mensagens telefónicas (933185152/999616161).

Na ocasião, Ana Joyce, única mulher a concorrer na fase final do concurso, mostrou-se privilegiada por este facto e considerou ser “grande desafio” da sua carreira.

Revelou que trabalha para que a sua música seja cada vez melhor e agrade a sociedade.

Já o cantor Jojó Gouveia encarou a sua nomeação entre aos 10 finalistas como uma vitória na sua carreira, visto que o tema “Recado” é o seu primeiro sucesso musical.

Comprometeu-se em continuar a desempenhar o seu trabalho com afinco e dedicação para alegrar as pessoas que gostam da sua música.

A actividade contou com a presença do director nacional da Cultura, Euclides da Lomba, e foi animada com actuação do grupo musical Duo Canhoto.

Vinte e seis artistas individuais e quatro a bandas musicais já conquistaram o troféu do Top dos Mais Queridos, sendo o artista Kyaku Kyadaff o vencedor da edição de 2018.