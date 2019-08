PR envia mensagens aos homólogos do Uganda e Rwanda

O Chefe de Estado Angolano, João Lourenço, enviou mensagens aos seus homólogos do Uganda, Yoweri Museveni, e do Ruanda, Paul Kagame, no âmbito dos esforços de mediação para a normalização das relações entre os dois países, informa a Angop.

Foi portador das missivas, na qualidade de enviado especial, o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

O engajamento do estadista angolano na resolução dos diferendos entre os dois Estados surge das recomendações da Cimeira Quadripartida de Luanda, que juntou os chefes de Estado de Angola, João Lourenço, da RDCongo, Félix Tshisekedi, do Uganda, Yoweri Museveni, e do Rwanda, Paul Kagame.

O encontro de Luanda recomendou a necessidade de meios pacíficos para a normalização das relações entre os dois estados e incumbiu a República de Angola a responsabilidade de facilitar o processo, com o apoio da República Democrática do Congo (RDC).

Os Estadistas decidiram, igualmente, dedicar uma particular atenção à criação de um ambiente propício para o fomento da cooperação entre os respectivos países, em domínios de interesse comum, incluíndo político e económico.

Os Chefes de Estado destacaram a importância “do diálogo permanente, franco e aberto que se deve desenvolver, quer a nível bilateral entre os Estados da região, como no plano multilateral, para a consolidação da paz e segurança, como premissas fundamentais à integração económica”.

O chefe da diplomacia angolana deixou já Kigali com destino a Luanda.