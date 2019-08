“Miau” empossado como membro do Conselho da República

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, disse hoje que conta com a experiência política do líder da CASA-CE, André Gaspar Mendes de Carvalho, empossado nesta quarta-feira como membro do Conselho da República.

Ao intervir na cerimónia de posse do também deputado no órgão de consulta do Presidente da República, João Lourenço afirmou que espera do representante da terceira força política no país os melhores conselhos.

Já André Mendes de Carvalho, em declarações à imprensa, prometeu contribuir, com o seu saber, honestidade e patriotismo, para a agenda do Presidente da República.

Considerou inevitável a abordagem de temas como a preparação das eleições autárquicas, sugerindo ainda discussões sobre o repatriamento de capitais, por, na sua opinião, constituir um impulso à economia nacional.

O Conselho da República é um órgão de consulta do Chefe de Estado e dele fazem parte o vice-presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da república, líderes de partidos políticos com assento parlamentar e entidades convidadas.