Futebol: Belenenses confirma “Show”

O médio angolano Manuel Cafumana “Show”, contratado em Julho deste ano pelo Lille de França, foi mesmo emprestado ao Belenenses, da I Liga Portuguesa, por uma época, segundo nota da colectividade Lusa no facebook, citada pela Angop.

O clube português, na sua página na internet confirma que o internacional angolano foi emprestado por uma época pelos franceses do Lille, clube com o qual tem contrato até 2024.

O jogador, de 20 anos, proveniente do 1º de Agosto, já trabalha sob a batuta do treinador Silas, que prepara o duelo do próximo sábado, às 19 horas, diante do Sport Lisboa e Benfica, no estádio do Restelo.

Fundado a 23 de Setembro de 1919, o Clube de Futebol “Os Belenenses” celebra 100 anos de existência, tendo conquistado uma vez o Campeonato Nacional da I Divisão, três Taças de Portugal, e regista várias participações em competições europeias.