Exército sírio está mais perto de libertar cidade-chave em Idlib

O Exército sírio aproximou-se ainda mais da cidade-chave na província de Idlib Khan Shaykhun, com a libertação na quarta-feira (14) de duas aldeias e de uma colina, relatou a rádio Sham FM.

“Exército do governo, depois de ferozes confrontos com grupos armados na região, assumiu o controlo das aldeias Kafr Ein e Aas, assim como da colina Tell Aas, no sul da província de Idlib, a leste da cidade de al-Hubayth”, comunicou a rádio, citando correspondente.

Al-Hubayt foi liberta da Frente al-Nusra no domingo (11). Assim, o Exército sírio está cercando do oeste e do leste Khan Shaykhun, que fica na rodovia M5, que liga Damasco a Aleppo.

Os moradores das duas cidades estão usando estradas alternativas pelo deserto, pois grande parte da M5 passa por Idlib, que está nas mãos de formações criminosas.

Negociações sobre a Síria

Depois das negociações sobre a Síria em Nursultan, um “cessar-fogo” entrou em vigor em Idlib no dia 2 de agosto. O Comando das Forças Armadas da Síria declarou estar disposto a cessar combates caso a Turquia cumpra o acordo turco-russo de setembro de 2018, que foi acordado em Sochi.

O ponto principal do acordo corresponde à retirada de armamento pesado e médio dos militantes a 20 quilómetros da zona desmilitarizada de Idlib.

Três dias depois, a 5 de agosto, o Exército sírio retomou a operação devido ao descumprimento das formações criminosas, que, se aproveitando da trégua, tentaram atacar posições do Exército sírio na província de Hama, no norte do país, e abriram repetidamente fogo sobre zonas residenciais da região.