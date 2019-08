Ex-chanceler paraguaio diz que houve negociação paralela em acordo de Itaipu

EFE

Um dos pivos da crise sobre o acordo firmado com o Brasil para a compra da energia produzida na usina de Itaipu, o ex-ministro das Relações Exteriores do Paraguai Luis Alberto Castiglioni disse nesta terça-feira, após prestar depoimento ao Ministério Público do país sobre o caso, que houve uma negociação paralela sobre os termos da polêmica ata que pode provocar o impeachment do presidente Mario Abdo Benítez.

Castiglioni foi ouvido pelos promotores responsáveis por investigar o acordo durante cinco horas. Antes de renunciar ao cargo no Ministério de Relações Exteriores para tentar diminuir a pressão política sobre Abdo Benítez, o ex-chanceler era o líder da equipe paraguaia nas negociações com o Brasil, mas hoje sugeriu que havia conversas paralelas sobre o pacto.