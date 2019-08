China descreve os protestos de Hong Kong como “quase terrorismo”

Manifestantes reunidos em Sham Shui Po na quarta-feira foram rapidamente dispersos com gás lacrimogéneo (DR)

A China condenou violentos confrontos nos protestos de Hong Kong como “um comportamento próximo ao terrorismo” – em sinal de endurecimento retórico.

Depois de dias de protestos pacíficos no Aeroporto Internacional de Hong Kong, escreve a BBC, confrontos com a polícia começaram na noite de terça-feira.

Um vídeo mostrava um oficial a apontar a sua arma contra os manifestantes que o espancaram com o seu próprio cassetete durante a perturbação.

É a segunda vez em uma semana que as autoridades chinesas compararam publicamente os protestos à actividade terrorista.

Alguns observadores acreditam que o uso repetido de tal linguagem sugere que a China está a perder a paciência com os manifestantes e pode aumentar a probabilidade de uma intervenção de Pequim.

No entanto, a maioria dos analistas considera que, nesse estágio, uma intervenção militar directa ainda é improvável.

A ex-colónia britânica tem um status especial, com o seu próprio sistema legal e judiciário, e direitos e liberdades não vistos na China continental. No entanto, muitos activistas acreditam que isso está agora sob ameaça.

Milhões de cidadãos de Hong Kong participaram de 10 semanas de protestos contra o governo, exigindo reformas democráticas e uma investigação sobre a alegada brutalidade policial. Enquanto muitas das manifestações foram pacíficas, um número crescente terminou em confrontos violentos com a polícia.

O último protesto, uma “ocupação” do aeroporto, levou a que centenas de vôos fossem cancelados depois que os manifestantes aumentaram a sua acção, embora o serviço normal tenha recomeçado.

Mas a China aproveitou o breve surto de violência de terça-feira como evidência de “crimes violentos” que “violaram as bases legais e morais”.

O que aconteceu no aeroporto na terça-feira?

O aeroporto tem sido palco de protestos pacíficos desde a última sexta-feira – mas na terça-feira, os manifestantes impediram que os passageiros tivessem acesso aos voos, usassem carrinhos de malas para construir barreiras e organizassem uma missa em massa.

Alguns manifestantes deram sinais de desculpas aos passageiros pelos inconvenientes causados ​​por suas manifestações.

Dois incidentes, no entanto, provocaram confrontos com a polícia.

Pelo menos dois homens foram atacados por manifestantes, acusados ​​de serem policiais disfarçados – um medo causado depois que a polícia admitiu que eles haviam desdobrado oficiais disfarçados de manifestantes anti-governo.

Um homem, que foi amarrado com zip laços, mais tarde foi revelado ser um repórter da mídia estatal chinesa do Global Times, Fu Guohao, embora não esteja claro se ele se identificou.

Ao aparecer na televisão estatal na China no dia seguinte, Fu disse que “não se comportou de forma ilegal ou controversa. Eu não acho que eu deveria ser tratado com violência”.

A polícia, com equipamento anti-motim e brandindo cassetetes, chegou ao aeroporto e enfrentou os manifestantes.

O segundo grande incidente capturado pela câmera envolveu um oficial que supostamente manipulou uma mulher entre os manifestantes. Mas em vez disso, seu próprio cassetete foi tirado dele e foi espancado com ele depois de ser levado a um canto.

Ele sacou a arma freneticamente e apontou para a multidão para dispersá-los, antes de ser resgatado pelos seus colegas.

As tensões entre os manifestantes e a polícia aumentaram ainda mais nos últimos dias, depois que policiais foram vistos a atirar bolas de gás em manifestantes a curta distância, e a disparar gás lacrimogéneo numa estação de trem fechada, durante protestos no domingo.

O que as autoridades disseram sobre os confrontos de terça-feira?

A polícia de Hong Kong disse que a vida do oficial estava “sob grande perigo” e insistiu que ele apenas sacou a arma “por necessidade e emergência” e “exerceu grande moderação”.

Enquanto isso, a mídia chinesa está a promover activamente o vídeo da provação do repórter na China continental, onde as notícias sobre as manifestações de Hong Kong foram cuidadosamente gerenciadas, diz o editor da BBC na Ásia-Pacífico, Michael Bristow.

Um comunicado divulgado pelo escritório de assuntos de Hong Kong do Conselho de Estado da China condenou a violência em termos ferozes, descrevendo os manifestantes como “elementos violentos radicais” que atacaram duas pessoas da China continental e “apontaram lasers aos olhos deles”.

A declaração alegou que eles “cercaram um policial e roubaram seu bastão”, sem fornecer qualquer contexto.

Na quarta-feira, a polícia comparou o tratamento dos homens para “torturar” e disse que prenderam cinco homens.

O governo de Hong Kong chamou os “actos violentos … ultrajantes” e disse que eles “ultrapassaram a linha de fundo de uma sociedade civilizada”.

Durante a noite, grupos de protesto pediram desculpas online pela violência, dizendo que estavam “com medo” e pediram ajuda.

Alguns também distribuíram panfletos de desculpas e chocolate para as pessoas que chegavam à estação de trem do aeroporto.

Depois de dias de interrupções, a Autoridade Aeroportuária disse ter obtido uma liminar a proibir os manifestantes de entrar em certas áreas.

Ele disse em comunicado que as pessoas seriam “impedidas de participar ou participar de qualquer manifestação ou protesto … no aeroporto, excepto na área designada pela Autoridade Aeroportuária”.

Medidas de segurança adicionais foram postas em prática restringindo o acesso ao terminal – com apenas funcionários e passageiros com cartões de embarque válidos permitidos.

Separadamente, a companhia aérea Cathay Pacific, com sede em Hong Kong, demitiu dois pilotos por protestar depois que a China exigiu a suspensão do pessoal envolvido nas manifestações.

Protestos contra o governo começaram em Junho em resposta a uma proposta de lei de extradição que teria permitido extradições para a China continental.

O projecto já foi suspenso, mas os protestos continuaram, em meio à ira generalizada contra o governo e às acusações de que a polícia foi atacada por acusações.