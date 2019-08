Chefes de Estado de Angola e Botswana reúnem em Luanda

Os presidentes das Repúblicas de Angola, João Lourenço, e do Botswana, Mokgweetsi Masisi, mantiveram, nesta quarta-feira, em Luanda, consultas bilaterais.

No final do encontro, de pouco mais de duas horas, não foram prestadas declarações à imprensa, nem divulgados os assuntos abordados.

O estadista twanês fez-se acompanhar, nesta visita de 48 horas, pelos ministros da Defesa, dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente, bem como por altos funcionários do seu governo.

Angola e Botswana mantêm relações diplomáticas desde 1975, e vigora entre ambos os países, desde Fevereiro de 2006, um Acordo Geral de Cooperação.

Os dois Estados estão envolvidos no projecto turístico transfronteiriço Okavango/Zambeze, também partilhado com a Namíbia, a Zâmbia e o Zimbabwe, numa extensão de 278 mil quilómetros quadrados de perímetro para a prática comum do ecoturismo.

Esse projecto regional destina-se igualmente à preservação e gestão partilhada dos recursos naturais, sendo que Angola possui a segunda maior parcela do projecto, 87 mil quilómetros quadrados, atrás da Zâmbia, que disponibilizou 97 mil quilómetros quadrados.

Angola Botswana são membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que procura consolidar as bases para formar uma zona de comércio livre, no quadro do processo de integração regional.

Integram também a SADC a África do Sul, Namíbia, Tanzânia, República Democrática do Congo, Zâmbia, as Ilhas Comores, Ilhas Maurícias, Ilhas Seychelles, o Malawi, Eswatini, Leshoto, Madagáscar, Moçambique e Zimbabwe.